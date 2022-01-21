Başkan Öztürk öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilkokul ve anaokulu öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı.

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  • 21.01.2022 13:07
  • Güncelleme: 21.01.2022 13:53
Başkan Öztürk öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilkokul ve anaokulu öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı.

Başkan Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile birlikte Yahyalı Şehit İsmail Mavitaş Anaokulu ve Yahyalı Namık Kemal İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Şehit İsmail Mavitaş Anaokulundaki karne dağıtımı sırasında öğrencilere ve velilere konuşan Başkan Öztürk; "Rabbim hiçbirimize evlat acısı yaşatmasın. Her zaman onların mutlu anlarını bizlere yaşatsın. Belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ediyoruz. Okullarımızda herhangi bir sıkıntı olduğu zaman göreve hazır olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Okulumuza doğalgaz hattı çekilmediğini biliyorum. İnşallah 2022 yılının ikinci yarısında bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bu müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediyecilikte ilçenize ilgi gösterirseniz o ilçe sizindir. Ebeveyn olarak çocuklarınıza ile ilgileniyorsanız o çocuk sizindir. Bu yavrular bizim geleceğimiz. İlginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Eğitimde 4 şey başarıyı getirir. Ananın ketesi, hocanın nefesi, babanın kesesi ve öğrencinin hevesi. İnşallah yavrularımızın hep başarılarını görürüz” diye konuştu.

Neşeli anların yaşandığı karne dağıtım törenlerinde öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Esat Öztürk, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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