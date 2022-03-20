Başkan Özdoğan Ramazan öncesi muhtarlarla buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yaklaşan ramazan öncesinde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Özdoğan, Muhtarlarımız halkımızla iletişimimizde köprü vazifesi görmektedir dedi.

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  • 20.03.2022 10:47
  • Güncelleme: 20.03.2022 11:10
Başkan Özdoğan Ramazan öncesi muhtarlarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yaklaşan ramazan öncesinde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Özdoğan, "Muhtarlarımız halkımızla iletişimimizde köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Belediye meclis salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan muhtarların talep ve isteklerini dinledi. Yaklaşan ramazan öncesinde muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Özdoğan, ‘muhtarlarımız ilçe halkımızla iletişim noktasında bizlere köprü vazifesi görmektedir’ dedi. Özdoğan şöyle konuştu; “Ramazan öncesi mahallelerimizdeki durumlar sezon öncesi yapacağımız çalışmalar için muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımız mahallelerindeki son durumları bizlere iletmiş oldular. Bizim vatandaşlarımızla iletişim noktasında köprü vazifesi görmektedir. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Açıklamaların ardından muhtarlar talep ve önerilerini Başkan Özdoğan’a iletti. Başkan Özdoğan, talepleri not alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

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İHA

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