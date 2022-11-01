Başkan Özdoğan Kayseri Bölge Karması Milli Takımını Ağırladı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Bölge Karması maçlarında Türkiye Şampiyonu olan ülkemizi temsil edecek Kayseri Bölge Karmasıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Özdoğan, amatör sporla her zaman iç içe olduklarını belirtti.

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  • 01.11.2022 13:39
  • Güncelleme: 01.11.2022 13:43
Başkan Özdoğan Kayseri Bölge Karması Milli Takımını Ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Bölge Karması maçlarında Türkiye Şampiyonu olan ülkemizi temsil edecek Kayseri Bölge Karmasıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Özdoğan, amatör sporla her zaman iç içe olduklarını belirtti.

Hacılar Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ASKF Başkanı Mutlu Önal, TFF Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı. Gecede konuşan ASKF Başkanı Mutlu Önal, Başkan Özdoğan’a amatör spora verdiği destekten ötürü teşekkür ederek şöyle konuştu;

"Sağ olsun başkanımız her zaman bize destek oluyor. Hacılar Erciyesspor’umuz başkanımızın destekleri sayesinde iyi bir seviyeye geldi. Bizler de inşallah karma takımımız Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek, sorumluluğumuz hat safhada. Önümüzde üç maç var. İnşallah olumlu sonuçla Kayseri’mize döneriz.”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da amatör sporun birlik beraberlik ve karşılıklı saygının geliştiği bir mecra olduğunu belirterek, turnuvadaki futbolculara başarılar diledi. “Kayserimizden memleketimizi Türkiye’yi temsil etmenizden gurur duyuyorum” diyen Başkan Özdoğan konuşmasını; “Takımla bir araya gelmekten mutluyuz. Bizlerde amatör sporun her zaman içindeyiz. Bizim hedefimiz amatör sporun daha çok konuşulması. Bu bağlamda federasyondan daha çok destek almak istiyoruz. Hedeflerimiz hayal olmasın, çok çalışırsak inşallah hedeflerimize ulaşırız” şeklinde sürdürdü.

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İHA

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