Başkan Özdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılını kutladı. Özdoğan, 30 Ağustos, bizleri yok etmeye çalışan düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhuyla gösterilmiş şanlı zaferin adıdır dedi.

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  • 29.08.2022 10:32
  • Güncelleme: 29.08.2022 12:41
Başkan Özdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
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Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılını kutladı. Özdoğan, "30 Ağustos, bizleri yok etmeye çalışan düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhuyla gösterilmiş şanlı zaferin adıdır" dedi.

"30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz" diyen Başkanı Özdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır. 30 Ağustos’ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. 30 Ağustos destanı , milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır ve tarihte eşine az rastlanır kanla yazılmış bir zaferdir. Büyük Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün nasıl ki Anadolu’da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse bu günde aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

İHA

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