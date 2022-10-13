Başkan Özdoğan: 'İlçemizin yaşam konforu artıyor'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Çiftlik Caddesi'ndeki Haziran ayında başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Özdoğan, yapılan çalışmalarla ilçenin daha konforlu bir hale geldiğini söyledi.

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  • 13.10.2022 10:23
  • Güncelleme: 13.10.2022 10:59
Başkan Özdoğan: 'İlçemizin yaşam konforu artıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Çiftlik Caddesi’ndeki Haziran ayında başlayan alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Özdoğan, yapılan çalışmalarla ilçenin daha konforlu bir hale geldiğini söyledi.

Birim amirleriyle birlikte Çiftlik Caddesi’nde 2 kilometrelik alanda yapımı tamamlanan altyapı çalışmasını inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Bağlar bölgesindeki önemli bir altyapı hizmetinin daha tamamlandığını belirten Özdoğan şöyle konuştu;

“Hacılarımızın bağlar bölgesinde önemli bir bağlantı yolu olan Çiftlik Caddesi’nde haziran sonu itibariyle başlattığımız altyapı çalışmaları nihayete ulaşmış durumda. Bordür çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına da bu bölgede başlayacağız. Burası 2 kilometrelik bir yol. İçme suyu boru hatları gidişli gelişli yenilendi, elektrik şirketimiz de burada hatları yerin altına alma çalışmalarını tamamladı. İnşallah bu sezon itibariyle de üstyapı çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Çalışma süresince bizlere anlayış gösteren ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar ilçemizin gelişmesi için vatandaşlarımızın konforlu bir bölgede yaşamasını sağlamak için.”

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İHA

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