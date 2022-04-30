Başkan Özdoğan: 'Bu sene savaşların ve dargınlıkların bittiği bir Ramazan Bayramı olsun'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 30.04.2022 13:31
  • Güncelleme: 30.04.2022 13:36
Başkan Özdoğan: 'Bu sene savaşların ve dargınlıkların bittiği bir Ramazan Bayramı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdoğan mesajında, “Öncelikle tüm İslam Âlemi’nin ve Kayserili hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bu Ramazan’ı da millet olarak manevi iklimine uygun bir şekilde yaşamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zamankinden çok beraber olmaya ve kucaklaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı birlik ve beraberlik içinde idrak ettik. İlçemizde Ramazan Ayı’nda yaşlı, engelli ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza Hacılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ile birlikte destek olduk. Devletimize emanet edilen yetim yavrularımızla, jandarma ve polis kardeşlerimizle, canlarını vatanımızın bekası için feda eden şehitlerimizin kıymetli aileleri ve vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluştuk, gönüllerini alarak desteğimizi yineledik. Ramazan ayı başlamadan merkezde ve bağlar bölgesinde vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduk. Bu mübarek ay vesilesi ile çok şükür ki Rabbimizin izni ile dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na eriştik. İnşallah bu bayramda bütün dargınlıkların savaşların bittiği günler olur. Ayrıca İlçemizde bayramlaşma programımızı bayramın birinci günü saat 17:00’de Hacılar Kafe Restoran’da yapacağız. Programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

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