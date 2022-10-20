Başkan Odakır'dan odalara ziyaret

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO)ve Kayseri Ticaret Borsası'na (KTB) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Odakır 'Yeniden seçilen başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Kurum ve kuruluşlar olarak bizler birlik ve beraberlik duygusuyla Kayseri'miz için çalışacağız dedi.

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  • 20.10.2022 10:13
  • Güncelleme: 20.10.2022 10:35
Başkan Odakır'dan odalara ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO)ve Kayseri Ticaret Borsası’na (KTB) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Odakır; “Yeniden seçilen başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Kurum ve kuruluşlar olarak bizler birlik ve beraberlik duygusuyla Kayseri’miz için çalışacağız" dedi.

Hayırlı olsun ziyaretlerinin ilk durağı KAYSO oldu. KESOB Başkanı Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret ederek, yeni döneminde başarılar diledi. Başkan Büyüksimitci Odakır’a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ikinci durağı KTO oldu. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindekiler, KTO Başkanı Ömer Gülsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ömer Gülsoy, Başkan Odakır’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Odakır ise Başkan Gülsoy’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ardından ziyaret edilen KTB Başkanı Recep Bağlamış, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Şeyhi Odakır da Başkan Bağlamış’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni döneminde başarılar diledi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yaptı. Başkan Odakır, “Kayseri’mizin üç güzide kurumunda seçimler yapılmış, mevcut başkanlarımız yeniden göreve gelmişlerdi. Kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kayseri, ticaretin, ekonominin, ahiliğin, güzelliklerin şehri. Aynı zamanda birlik ve beraberliğin, uyum kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği de bir şehir. Bizler kurum ve kuruluşlar olarak, el birliği içerisinde, yardımlaşma duygusuyla Kayseri’miz için birlik ve beraberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu vesileyle odalarımızın yeniden seçilen başkanlarını bir kez daha tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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