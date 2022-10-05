Başkan Odakır'dan iadei ziyaret turları

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, KESOB'a bağlı odalara iadei ziyaret turlarına başladı.

PAYLAŞ
  • 05.10.2022 15:59
  • Güncelleme: 05.10.2022 16:06
Başkan Odakır'dan iadei ziyaret turları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, KESOB’a bağlı odalara iadei ziyaret turlarına başladı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri ilk etapta 5 ilçedeki odalara ziyaret gerçekleştirdi. Bu çerçevede İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İncesu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yahyalı Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Develi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ve Tomarza Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na iadei ziyaretlerde bulunuldu.

Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na gerçekleştirilen ziyaret esnasında Oda Başkanı Haluk Sivri’nin doğum günü olması dolayısıyla da pasta kesildi.

ZİYARET TURU İLK ETAPTA BEŞ İLÇEDE GERÇEKLEŞTİ

Başkan Şeyhi Odakır, Birlik’e bağlı odalara yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında şunları söyledi: “Odalarımıza iadei ziyaretlere başladık. İlk etapta ilçelerimizde bulunan odalarımıza gidiyoruz. Odalarımızı ziyaret ediyor, hal hatır soruyoruz, esnaf ve sanatkârlarımızı dinliyoruz. Bu çerçevede İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza’daki odalarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Oda başkanlarımıza, üyelerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik duygusuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deneme bahanesiyle motoru çaldı

Deneme bahanesiyle motoru çaldı

Yakalanacaklarını anladılar, aracı bırakıp kaçtılar

Yakalanacaklarını anladılar, aracı bırakıp kaçtılar

Başkan Yalçın'dan 'Bozkırın Tezenesi'ne vefa

Başkan Yalçın'dan 'Bozkırın Tezenesi'ne vefa

Talas'ta önemli sağlık yatırımları

Talas'ta önemli sağlık yatırımları

Romatoloji uzmanından önemli uyarılar

Romatoloji uzmanından önemli uyarılar

Yunuslar 1 ayda 12 bin 384 kişiyi sorguladı

Yunuslar 1 ayda 12 bin 384 kişiyi sorguladı

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LPG'ye 75 kuruş indirim kesinleşti

LPG'ye 75 kuruş indirim kesinleşti

Yol kontrolü yapan jandarma, 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

Yol kontrolü yapan jandarma, 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

DAHA FAZLA
Mobilyacılar: 'Kayseri'de mobilya önü açık bir sektör'

Mobilyacılar: “Kayseri’de mobilya önü açık bir sektör”

Tehdit ve şantajla para ve malzeme alan şüpheliler tutuklandı

Tehdit ve şantajla para ve malzeme alan şüpheliler tutuklandı

Kayseri Eczacı Odası: 'Operasyonun eczacı camiasına mal edilmesini kabul etmiyoruz'

Kayseri Eczacı Odası: 'Operasyonun eczacı camiasına mal edilmesini kabul etmiyoruz'

Başkan Odakır'dan iadei ziyaret turları

Başkan Odakır'dan iadei ziyaret turları

Başkan Büyükkılıç 'Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç 'Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı