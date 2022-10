Başkan Odakır: 'Hacılar Belediyesi esnaf dostu bir belediye'

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri, merkez odalara yönelik gerçekleştirdiği iade-i ziyaret turlarının ikinci etabında 5 odayı ziyaret etti. Ziyaretin Hacılar etabında Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan da ziyaret edildi. KESOB Başkanı Odakır, “Hacılar Belediyesi esnaf dostu bir belediye” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyeleri, merkez odalara yönelik ziyaret turlarının ikinci etabında Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, Sıhhi Tesisatçılar Odası, Bisiklet ve Motosiklet Tamircileri Odası, Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Talas Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin Hacılar etabında KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki; Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mahmut Günek Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Hacılar Belediyesi’nin esnaf dostu bir belediye olduğunu söyledi. Odakır, Hacılar Belediyesi ile KESOB olarak ilçe halkına daha iyi hizmet vermek adına elbirliği ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da esnafın hayatın her alanında olduklarını belirterek; “Esnafın yaşanan sıkıntılara rağmen gayretle çalıştıklarını biliyoruz. Belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaf, tüketicinin olmazsa olmazı, bizlerde her zaman esnafımızın yanında olacağız” dedi. Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise konuşmasında Başkan Özdoğan’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirerek Hacılar ilçesinin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirtti. Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın da ilçe vatandaşına daha iyi hizmet etme noktasında gayretle çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerde odalarla çeşitli konular üzerine istişareler yapıldı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; “Ziyaret turlarımızın ikinci etabında 5 odamızı ziyaret ettik. Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’ı da ziyaret ettik. Başkanımıza Hacılar’daki odamızın durumunu aktardık ve daha iyi hizmet verilebilmesi için yer talebinde bulunduk. Sağ olsun yakından ilgilendiler ve yapılabilecek ne varsa destek olmaya gayret edeceklerini dile getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Odalarımızla projelerimizi konuştuk, talepleri dinledik, ziyaret turumuz devam edecek. Birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Odalarımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkârlarımız için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.