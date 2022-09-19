Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında 'Bu topraklara vatan diyebiliyor, huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak eğer aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir' dedi.

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  • 19.09.2022 16:01
  • Güncelleme: 19.09.2022 16:13
Başkan Odakır: 'Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında; “Bu topraklara vatan diyebiliyor, huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak eğer aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesindedir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazilik’ unvanı ve ‘Mareşallik’ rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümünde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla KESOB Başkanı Şeyhi Odakır bir açıklama yaptı. Başkan Şeyhi Odakır açıklamasında; Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına düşkün olduğuna vurgu yaparak, bu uğurda Türk milletinin canlarını seve seve verdiklerini halen de vermeye hazır olduklarını hatırlattı. Başkan Odakır; “Türk milleti tarih sahnesinde hep var olmuştur. ’Bağımsızlık’ denince, vatan denince akla ilk Türk milleti gelir. Nice kahramanlık destanı da bu uğurda yazılmıştır. Yaşadığımız toprakları kanlarıyla sulayan, bizlere bir vatan bırakıp emanet eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor. Bu emanete canımız pahasına sahip çıkmak için elimizden ne gelirse yapmalıyız, yapmak da zorundayız. Böylesi anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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