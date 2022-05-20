Başkan Nursaçan'dan sitemli istifa

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı açıklama ile Kayseri OSB Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

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  • 20.05.2022 12:16
  • Güncelleme: 20.05.2022 15:29
Başkan Nursaçan'dan sitemli istifa
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Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı açıklama ile Kayseri OSB Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’ndan istifa ettiğini duyurdu.

Nursaçan, yaptığı açıklamada "Organizenin parası ile vakıf kurup 3 kişi yönetimde olacak, kendin değişmeyen unsur olacaksın" şeklinde söyleyenlere sitem ederek, şunları söyledi:

"Kayseri OSB önderliğinde ve yüzde 100’ü Kayseri OSB tüzel kişiliğine ait olmak üzere kurmuş olduğumuz vakfımızdaki tüm görevlerimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Başlangıçta vakıf kurma işini OSB tüzel kişiliği ile oluşturamadığımız için tarafımız öncülüğünde kurulan bu vakıf ile, kolejin mevcut külfetini sonlandırmak ve en etkin biçimde faaliyete geçirilmesini temin etmek hedefi benim açımdan nihayete ermiştir. Vakıf sayesinde pirim, teşvik, sponsorluk, tanıtım ve sair tüm imkanlardan faydalanan OSB Teknik Kolejimiz, Türkiye’nin en büyük meslek liselerinden birine dönüşmüş, öğrenci sayısı ciddi şekilde artmış, tam kapasite ile nitelikli aranılan elaman yetişir hale getirilmiş, mezunlarına iş garantisi sağlanmıştır. Bütün sanayicilerimizin desteğine açtığımız, böylelikle güzide Organize Sanayicilerimizin rahatlıkla bir başvuru dilekçesi ile üye olabildiği ve dahası katkı sağlayabildiği bir vakıf ile mevcut kazanımların üzerine konularak etkinliği artırılabilecektir. Şehrimiz ve sanayimiz için nitelikli iş gücünün kaynağı kolejimizin faaliyetlerinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrası içinde etkin bir biçimde yürütülmesine anahtar rol üstlenen Vakfın tüm faaliyetlerinde üzerimdeki görev emanetini, şehrimiz sanayisi tarihine hayırlı bir not düşmenin gönül rahatlığı ile teslim ediyorum."

İHA

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