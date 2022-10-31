Başkan Narin, Kayseri halkını 2’nci Olağan Kongre’ye davet etti

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, İl Başkanlığı tarafından 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 2’nci Olağan Kongresi için, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 22:00’de Ankara’daki alana gitmek isteyen vatandaşlara 25 otobüs kaldırılacağını belirtti.

Yol ücretinin de Yeniden Refah Partisi tarafından karşılanacağını belirten Başkan Narin, “5 Kasım 2022 Cumartesi günü, 2’nci Olağan Kongremiz için, il binamız önünden 25 otobüs kaldıracağız, sizleri de bu şölene davet ediyoruz. İsim yazdıranların yeri hazır. Gelmek isteyen vatandaşlarımız ise sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımları takip ederek, kendisinin ve getirmek istedikleri arkadaşlarının bilgilerini yazabilir. Bizler isim yazdırılan koltukları size ayırdık ve bekliyor olacağız. Şahlanış olarak nitelendirdiğimiz kongremize sizi davet ediyoruz. Artık Yeniden Refah Partisi var, Fatih Erbakan var, her şey değişecek” şeklinde konuştu.