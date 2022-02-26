Başkan Narin: “Erbakan adının patenti bize ait”



Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümü sebebiyle Pazar günü saat 13:00’de Melikgazi Kültür ve Tiyatro Salonunda yapılacak olan anma programına vatandaşları davet etti.

‘SİYASİ PARTİ GÖZETMEKSİZİN TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ’

Düzenlenecek anma etkinliğine davette bulunan Narin, “Yine bir 28 Şubat geldi. Necmettin Erbakan hocamızın vefat yıl dönümüdür. Geçen yıl bu günü Kuran-ı Kerim ile Hunat Camiisinde ve Ayasofya Camiisinde anmıştık. Bu yıl da Pazar günü saat 13:00’de Melikgazi Kültür ve Tiyatro Salonunda anacağız. Tüm halkımızla birlikte Erbakan aşıkları ile birlikte Türkiye’ye kattığı değerleri ve bu ülkeye yapmış olduğu vizyoner çalışmalardan dolayı liderlikten dolayı ve herkesin kafasında yer eden çalışmalarından dolayı, ağır sanayi hamlesi olsun, memura, işçiye, köylüye, çiftçiye verdiği zamlardan hatırladığımız ve keşke bir Erbakan daha olsa, kıymetini bilemedik, ah keşke yanımda olsaydı dediğimiz Necmettin Erbakan hocamızı şanına yakışır bir şekilde anacağız. Bu anma programına da tüm Kayseri halkını bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak 16 ilçemizde ve teşkilatlarımızın tamamıyla biz bu programa hazırlanıyoruz. Siyasi parti gözetmeksizin de tüm halkımızı bekliyoruz. Erbakan hocamıza her dönemde olduğu gibi bu dönemde de herkes sahip çıkmaya başladı. Biz Erbakan’cıyız demeye başladılar ama hocamızın bir ismi ve soyismi var dolayısıyla soyadı Erbakan olan hocamızın evladı Fatih Erbakan mirasçısı olduğu için biz diyoruz ki milli görüşün yegane temsilcisi ve Erbakan hocamızın yolunda giden tek kişi Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi’dir.

Yeniden Refah Partisi’nin son günlerde kilit taşı olduğunu görüyoruz ve bundan memnunuz. Bütün partiler bizimle ittifak yapmak için ve Yeniden Refah Partisi nerede duracak diye karşıt görüşlü medya mensupları artık kaçamıyorlar bizden. İnşallah en kısa sürede Yeniden Refah Partisi kendine yakışır bir şekilde seçime hazırlanıp önce Kayseri’yi sonra Türkiye’yi teslim alacak” diye konuştu.