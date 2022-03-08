Başkan Mehmet Cabbar: 'Kadınlar bizim en büyük nimetimiz'

Develi Belediye ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Develi Devlet Hastanesi personellerine, hasta ve hasta yakınlarına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın kadınlar günü tebriklerini ileterek karanfil hediye etti.

8 Mart’ın kadınlara daha özenli davranılması ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına vesile olmasını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız” açıklamalarında bulundu.