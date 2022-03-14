Başkan İlmek: 'İncesu'nun tanıtımı ile Kayseri tanıtılacak'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Bir Haber Ajansı’nı (1HA) ziyaret ederek Genel Yayın Müdürü Mustafa Bayram ile görüştü. İncesu’da yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi veren İlmek, “Bugün Bir Haber Ajansı’nı ziyaret ettik. Kayseri Kamuoyunu doğru yönlendirme ve ihtiyaçları kamu kurumlarına doğru iletme adına tebrik ediyorum. Biz en kısa zamanda bahar çalışmalarına başlayacağız. Bu yıl çok şükür yoğun bir kar yağışı aldık. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız. İncesu’yu geliştirme anlamında bayramdan sonra ilk etkinliğimiz, 8 Mayıs anneler günü olacak. İncesu Örenşehir mahallemizde bir ören yeri tespit edildi. Burası bugüne kadar bulunmuş en güzel mozaiklerin olduğu bir yer. Buranın turizme kazandırılması için bir çabamız var. Belediye çalışmalarımız zaten hız kesmenden devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İNCESU’DA TEK KALEMDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM”

İncesu İlçesinde yapılan çalışmalara değinen İlmek, “29 Ekime yetiştirmeye çalıştığımız büyük bir projemiz var. İncesu’da tek kalemde mali olarak yapılmış olan İncesu Belediyesi sosyal tesisleri. Burada; halı saha, kapalı yüzme havuzu, hamam, fitness salonu, sauna ve çocuk eğlence merkezinin de bulunduğu büyük bir tesisi 29 Ekim’de faaliyete geçirmek için uğraş veriyoruz” diye konuştu.

“KORONANIN İLACI İNCESU PEKMEZİ”

İncesu’da üretilen üzümlerden yapılan pekmezin tanıtılması için çalışmalar yapılacağının da altını çizen İlmek, “İncesu üzümü ile ünlü olan bir ilçe. Bu nedenle de pekmezle yapılan ürünlerin tanıtılması adına bir çalışma başlatacağız. Amacımız pekmezimizi daha tanınır hale getirmek. Pekmezimiz niteliği nedeniyle korananın ilacı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İNCESU’NUN TANITIMI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

İncesu’da kültür destinasyonu oluşturmak için de özel çalışmalar yapılacağını belirten İlmek, “Bizim bu kapsamda ilk başlangıç noktamız ören yeri olacak. Devamında Kara Mustafa Paşa Külliyesi, tarihi İncesu Mahallesi yürüyüşü, bunun bitiminde İncesu Kilisesi. Bu kiliselerin restorasyon ihalesi bitti ve restorasyon yapılıyor. 2019 yılının 4 tur otobüsü gelmişti ama pandemiden sonra bunu yürütemedik. İncesu’nun tanıtımı ile birlikte Kayseri’nin de tanıtılacağını düşünüyorum. Bizler her alanda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz” diye konuştu.