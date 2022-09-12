Başkan İlmek, belediyenin borcunu açıkladı

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, başkanlığı boyunca belediye borcunun 6 aylık dönem içerisinde açıklayacağı sözünü tuttu. Kayseradar ve Radyo Radar ortak yayınına konuk olan Başkan Mustafa İlmek, Ağustos sonu itibariyle belediyenin borcunun 6 milyon 270 bin lira olduğunu söyledi. Başkan İlmek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren borçlarımızı 6 aylık dönem içerisinde açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Şu an belediyemizin Ağustos sonu itibariyle toplam borcu 6 milyon 270 bin liradır. Bir önceki döneme göre 500 bin lira bir artış söz konusu. Nedeni bazı ürün kalemlerinde yaşanan artış ve yaz döneminde yoğun hizmet üretim atağı içerisinde olmamızdır. Örnek verecek olursak, İncesu’muzun her yerini led ışıklarla süsledik” dedi.

Belediyenin bu borcunun ödenebilir rantabıl bir borç olduğunu vurgulayan Başkan İlmek, “Bu borç ödenebilir ve sürdürülebilir bir borç. Borcumuzun vatandaşlar tarafından bilinmesinde bizim için hiçbir sakınca yoktur. Bir sonraki borcumuzu 6 ay sonra kamuoyuna duyuracağız” şeklinde konuştu.