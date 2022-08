Başkan Gülsoy: “Temmuz’da 280 milyon 139 bin dolar ihracat yaptık”

Ekonominin ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edeceğini belirten Gülsoy, “İhracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz” dedi.

TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri ihracat rakamları Temmuz ayı 258 milyon 488 bin dolar iken 2022 yılı Temmuz ayında 280 milyon 139 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz döneme göre artış oranı yaklaşık yüzde 8,4. Ocak – Temmuz döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 17,6 oranında arttı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracat ithalat arasındaki farkın da düştüğünü belirten Gülsoy, “Kayseri ili olarak İthalatımız ise Temmuz ayında 149 milyon 488 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 18 oranında gerçekleşmiştir. İlimiz dış ticaret açığının azalmasına bu anlamda katkı vermiştir. 2022 yılı Temmuz döneminde 1'inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, İtalya, Birleşik Krallık, Romanya, Polonya, Belçika, Tunus’dur.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Halı sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

“KAYSERİ’DEN 7 AYDA 2 MİLYAR 282 MİLYON DOLAR İHRACAT”

Başkan Gülsoy, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını belirterek şunları söyledi: “Dünya ekonomisinde ciddi bir kaos var. Başta Çin, ABD ve AB olmak üzere küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ülkemizi de etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında ihracat pazar çeşitliliğini artırmak resesyondan veya olumsuz olabilecek gelişmelerden daha az etkilenmek adına önemli. Sermaye ve finansmanı doğru yönetebilmek, yüksek katma değerli üretim ile ihracat kilogram birim değerini artırmak büyük önem taşıyor. Ülkemizin olası resesyondan daha az etkilenmesini umuyoruz. İhracat, sanayi üretimi ve istihdamda, salgın öncesi seviyelerin üzerine çıkmış durumdayız. Yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, COVİD-19’un yeniden yayılması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlaması, küresel büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor. Türk ekonomisi ise yaşanan tüm zorluklara rağmen, son dönemde diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdü. Bu zorlu dönemde; Finansmana ulaşımdaki zorluklar, kredi faizlerindeki yükseliş ve kredi limitlerinin yetersizliği üyelerimizin sorunlarının başında yer alıyor.

Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için günümüzde işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre daha da artmış durumdadır. Bankalarımızdan reel sektörümüze uygun koşullarla kredi sağlamalarını ve yapıcı hareket etmelerini beklemekteyiz. Biz, 25 bine yakın üyemizin her platformda yüksek sesiyiz. Onların dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz. Kayseri olarak İlk 7 ayda yakaladığımız rakamlar ile 2022 yılı için 4,2 milyar dolar hedefimizi geçeceğimizi düşünüyorum. Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan, önce ülkem önce devletim diyerek çalışma azimlerinde görüyoruz. Şehrimizde ilk 7 ayda ihracatımız 2 milyar 282 milyon dolara çıktı. Her şeyden önce bu tablonun mimarı ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum. Her koşula, her zorluğa rağmen azimle çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum.”