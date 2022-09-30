Başkan Gülsoy ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 'Ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bu tablonun mimarı olan Tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum' dedi.

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  • 30.09.2022 11:27
  • Güncelleme: 30.09.2022 13:13
Başkan Gülsoy ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bu tablonun mimarı olan Tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum” dedi.

Başkan Gülsoy, Ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ağustos Ayı 306 milyon 605 bin dolar iken 2022 yılı Ağustos ayında 312 milyon 913 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 2’dir. Ocak - Ağustos döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15,4 oranında artmıştır. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Ağustos ayında 164 milyon 311 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 5 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ağustos döneminde 1’inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, İtalya, Polonya, Belçika, Romanya ve Tunus’dur” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Elektrik ve Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Halı gibi sektörlerde artış yaşanırken tekstil ve hammaddeleri, madencilik ürünleri, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları ile otomotiv endüstrisi sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

“KAYSERİ’DEN 8 AYDA 2 MİLYAR 595 MİLYON DOLAR İHRACAT”

Başkan Gülsoy, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını, olumlu gidişatın yarınlarımıza umut olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yurtiçinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen hammadde ve enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kaldık. Türk ekonomisi ise yaşanan tüm zorluklara rağmen, son dönemde diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdü. Bu zorlu dönemde; Finansmana ulaşımdaki zorluklar, kredi faizlerindeki yükseliş ve kredi limitlerinin yetersizliği üyelerimizin sorunlarının başında yer alıyor. Üretimi olumsuz etkileyen konulardan biri de hiç şüphesiz küresel ihracat talebindeki düşüş. Özellikle Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa pazarında yaşanan resesyon buradan gelecek talebi olumsuz etkileyecektir. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için pazar yönetimi ve alternatif pazarlara yönelmeleri her zamankinden daha önemli bir hal almış durumda. Ayrıca, son gelen elektrik ve doğalgaz zamları ve oluşan maliyet artışları da iş insanlarımızı çok zor durumda bırakıyor, fiyatlama yapmalarına engel oluyor. Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre daha da artmış durumdadır. Üretimin, istihdamın ve ihracatın yara almadan devam edebilmesi için işletmelerimizin daha çok desteklenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm yaşanan zorluklara rağmen ihracatımızdaki yükselişte sürmektedir. Biz, 25 bine yakın üyemizin her platformda yüksek sesiyiz. Onların dile getirdiği her sorun ve her konunun yakından takipçisiyiz. Kayseri olarak 2022 yılı için 4,2 milyar dolar hedefimizi geçeceğimizi düşünüyorum. Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan, önce ülkem önce devletim diyerek çalışma azimlerinde görüyoruz. Şehrimizde ilk 8 ayda ihracatımız 2 milyar 595 milyon dolara çıktı. Her şeyden önce bu tablonun mimarı ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum. Her koşula, her zorluğa rağmen azimle çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum.”

İHA

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