Başkan Gülsoy: 'Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır'

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 02.02.2022 11:25
  • Güncelleme: 02.02.2022 11:38
Başkan Gülsoy: 'Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üç Aylar’ın başlangıcı olan Regaip Kandili’nin Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olduğunu belirten Başkan Gülsoy mesajında, bu aylarda sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı. Regaib Kandili’nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Üç ayların da başlangıcı olan Regaib Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna geceyi bir kez daha eda etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu gecede sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli, başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeliyiz. Ayrıca tüm dünyayı etkisini altına alan korona virüs belasının biran önce etkisini yitirmesi, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artması için duamızı eksik etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin manevi iklimiyle gönüllerimizi saran mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili“ni kutluyor, insanlığın sağlık, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. “

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

Ulu çınarlar karın tadını çıkardı

Ulu çınarlar karın tadını çıkardı

30 yıllık marangozun hobisi eski eşyalar

30 yıllık marangozun hobisi eski eşyalar

Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli'

Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli'

Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta

Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan, kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyor

Kocasinan, kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyor

Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum'

Süleyman Varol yeniden başkan adaylığını açıkladı

Süleyman Varol yeniden başkan adaylığını açıkladı

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun'

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun'

Başkan Gülsoy: 'Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır'

Başkan Gülsoy: 'Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır'

Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo

Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo