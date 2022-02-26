Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 26.02.2022 12:05
  • Güncelleme: 26.02.2022 12:25
Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç Gecesi’nin insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirten Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandilini en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya ve insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle sevgi, kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Miraç; Sevgili Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, onun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım. Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Miraç yükseliştir, Miraç bir hedeftir, bizlerde içinde bulunduğumuz bu durumdan milletçe hep birlikte belirlenen hedef doğrultusunda hareket ederek inşallah kurtuluşa ereceğiz. Bu vesileyle pek çok önemli olayı bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün üyelerimizin, hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla kutluyorum. Dünya’da yaşanan, en çok da masum çocuk ve kadınların zarar gördüğü tüm savaşların sona ermesini, insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasını ve yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Kayserispor taraftarı Trabzon dönüşü takımı tezahüratlarla karşılaştı

Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Rusya'nın askeri operasyonu turizmi olumsuz etkiledi

Hocalı Şehitleri Talas'ta anıldı

Hocalı Şehitleri Talas'ta anıldı

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: 'Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu'

PÜİS Kayseri Bölge Başkanı: “Akaryakıt zammı sonrası istasyonlar tıka basa doldu”

Kayseri'de kiralık araçlara denetim

Kayseri'de kiralık araçlara denetim

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Peygamber Sevdalıları Vakfı Kudüs için harekete geçti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

Develi'de çalınan otomobiller Kayseri'de bulundu

DAHA FAZLA
Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Tomarza'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı belli oldu

Hastane odasında sazlı sözlü konser

Hastane odasında sazlı sözlü konser

Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Son Çanakkale Gazisi'nin oğlu Talas Belediyesi'nde

Başkan Narin: 'Erbakan adının patenti bize ait'

Başkan Narin: “Erbakan adının patenti bize ait”