Başkan Gülsoy: 'Miraç gecesi ahlaki ve insani değerlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç Gecesi’nin insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirten Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandilini en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya ve insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle sevgi, kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Miraç; Sevgili Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miracın, manevi yükselişimiz olduğunu, onun da gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım. Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Miraç yükseliştir, Miraç bir hedeftir, bizlerde içinde bulunduğumuz bu durumdan milletçe hep birlikte belirlenen hedef doğrultusunda hareket ederek inşallah kurtuluşa ereceğiz. Bu vesileyle pek çok önemli olayı bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün üyelerimizin, hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla kutluyorum. Dünya’da yaşanan, en çok da masum çocuk ve kadınların zarar gördüğü tüm savaşların sona ermesini, insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasını ve yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.