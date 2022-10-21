Başkan Gülsoy: 'Kamu müteahhitlerimizin sorunları acil çözüm bekliyor'

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, kamu müteahhitlerinin yaşadığı sorunlar, beklenmeyen fiyat artışlarının olumsuz etkisi, teminat mektuplarının iadesi, sicil affı ve şartsız tasfiye hakkı konularını görüştü.

KTO Başkanı Gülsoy, kamu müteahhitlerinin taleplerinin karşılanmadığına dikkat çekerek, "Kamuya iş yapan müteahhitlerimiz zor durumda. Acilen sicil affı, teminat mektuplarının iadesi, şartsız tasfiye kararı hususunda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu. Kamu müteahhitlerinin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Gülsoy, “Artan enflasyon nedeniyle müteahhitlerimiz, yaşadığı sorunları dile getirdi. Oda olarak ilgili kurumlarla daha önce bu sorunları paylaştık, sorunların çözümü noktasında yine paylaşacağız. Çünkü bu sorunlar acil çözüm bekliyor. Müteahhitlerimiz zor durumdalar. Salgın sonrasında ortaya çıkan kriz ortamı ne yazık ki müteahhitlerimize ciddi zararlar verdi” dedi.

Gülsoy, “Rusya-Ukrayna savaşı da yaşanan krizi daha ileri noktalara taşımıştır. İnşaat sektörünün olmazsa olmazı olan demir ve çimento gibi ürünlerin fiyatlarında yüzde 300 ile 500 oranında artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamaktadır. Kamuya iş yapan müteahhitlerimiz işlerini tamamlamakta zorlanmaktadır. İhaleyi aldıkları süreçteki enflasyon ile gelinen şu noktadaki enflasyon farkı oldukça artmıştır. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmeleri için şartsız tasfiye hakkı verilmelidir. Tüm sürecin oluşturduğu tahribata bağlı olarak, mücbir sebeplerden işi tamamlama zorluğu çeken ve teminatı yanıp yasaklı duruma düşen veya düşecek olan kamu müteahhitlerine teminat güncellemesi yapılmaksızın, teminat mektuplarının iadesi ve sicil affı getirilmelidir” diye konuştu.