Başkan Gülsoy: 'Cumhuriyet yeniden doğuştur, şaha kalkıştır'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında 'Cumhuriyet yeniden doğuştur, şaha kalkıştır. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, hepimizin müşterek vazifesidir' dedi.

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  • 27.10.2022 14:40
  • Güncelleme: 27.10.2022 15:41
Başkan Gülsoy: 'Cumhuriyet yeniden doğuştur, şaha kalkıştır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında; “Cumhuriyet yeniden doğuştur, şaha kalkıştır. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, hepimizin müşterek vazifesidir” dedi.

29 Ekim’in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği bir tarih olduğunu ifade eden Gülsoy; Türkiye’nin bulunduğu coğrafya üzerindeki tehditlerin ve yaşadığı tüm olumsuzlukların ancak birlik ve beraberlikle yok edilebileceğinin altını çizdi. Başkan Gülsoy, mesajına şöyle devam etti;

“Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen yüce Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik, inanç ve cesaret neticesinde elde edilen en büyük eserdir. Cumhuriyet yeniden doğuştur, şaha kalkıştır. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 99. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluğu milletçe yaşamaktayız. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış olan istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in kurulması, hiç şüphesiz, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Atamızın söylediği gibi, Türk milletinin karakterine ve adaletine en uygun olan idare, Cumhuriyet iradesidir. Başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bugünlere nasıl gelindiğini unutmayarak muasır medeniyet seviyesine ulaşması için çaba göstermesi kutsal bir görevdir."

Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Gülsoy; “Sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyet’e borçluyuz. Dün olduğu gibi bugün yine aynı azim ve kararlılıkla milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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