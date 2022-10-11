Başkan Gülsoy: 'Ayıran ve kayıran olmayacağız'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ömer Gülsoy törenle mazbatasını aldı.

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  • 11.10.2022 16:15
  • Güncelleme: 11.10.2022 19:23
Başkan Gülsoy: 'Ayıran ve kayıran olmayacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Ömer Gülsoy törenle mazbatasını aldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası içerisinde bulunan İstinaf Mahkemesi Konferans Salonunda düzenlenen törene KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri katıldı. Kocasinan İlçe Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, mazbatayı Başkan Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’a taktim etti.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy, şunları söyledi:

“Birlikte Güçlüyüz diyerek yola çıktığımız oda seçimlerimizin ikincisinde, üyelerimizin teveccühü ile 41 meslek komitemizin hepsini kırmızı listemizle kazanarak tamamladık. Daha sonra odamızda İlçe Seçim Kurulumuzun gözetiminde Meclis Divanımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegelerimiz, Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerimiz seçimle belirlendi. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz bir dönemin ardından bizlere bu onurlu görevi layık görerek tekrardan güvenen, dualarını esirgemeyen tüm üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdürerek yapmayı planladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Üyelerimizin sorun ve taleplerini yerine getirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Ayıran ve kayıran olmayacağız. Ben seçim öncesi yaptığım açıklamalarda Erciyes Dağı’nın Kayseri’yi kucakladığı gibi tüm iş dünyasını kucaklayacağımızı, hep birleştirici olacağımızı, birleşince güçlü olacağımızı vurguladım. Herkes şunu iyi bilsin ki emanetleri ehil ellerdedir. Şehrimize ve tüm iş dünyamıza hayırlı olsun. Rabbim ülkemize, milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

Mazbata töreni, konferans salonu önünde toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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İHA

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