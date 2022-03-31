Başkan Gülsoy : 'Şubat ayında 311 milyon 163 bin dolar ihracat yaptık'

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'de Şubat ayında gerçekleştirilen 311 milyon 163 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 19,42 arttığını belirten Başkan Gülsoy, 'Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde özveriyle çalışan tüm ihracatçı üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum' dedi.

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  • 31.03.2022 13:26
  • Güncelleme: 31.03.2022 14:02
Başkan Gülsoy : 'Şubat ayında 311 milyon 163 bin dolar ihracat yaptık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Şubat ayında gerçekleştirilen 311 milyon 163 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 19,42 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde özveriyle çalışan tüm ihracatçı üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum“ dedi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Şubat Ayı 260 milyon 549 bin dolar iken 2022 yılı Şubat ayında 311 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 19,42’dir. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Şubat ayında 167 milyon 999 bin dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak döneminde 1. ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur. Ayrıca, Almanya, ABD, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Tunus, Fas, Fransa ve Cezayir’dir” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller , Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Madencilik Ürünleri, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon’da artış yaşanırken Kuru Meyve Mamulleri, Su Ürenleri ve Hayvansal Mamuller, Hubabat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Elektrik ve Elektronik sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Başkan Gülsoy, 2022 yılındaki olumlu gidişattan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Tüm dünyada yaşanan zorluklara rağmen ihracatçılarımız ülkemize ve şehrimize katma değer oluşturmaya devam ediyor. Küresel ekonomide en önemli sorun olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Üretim ve girdi maliyetleri ile enerjide yaşanan artışlar önümüzdeki engel olarak dursa da ihracatımızda yaşanan artışlar bizlere moral oluyor. Üretim ve imalatta katma değerimizi artırarak ihracat rakamlarımızı daha da üst seviyelere çıkaracağız. 2023 yılı için koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat hedefimizi bu doğrultuda yakalayacağız. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklara karşısında mücadele etmeleri önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Sanayinin çarkları dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Şubat Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 82,7 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,7’ye gerilemiştir. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Biz de Güçlü ve Büyüyen Türkiye hedeflerine ulaşmada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz açısında umut veren ve göğsümüzü kabartan bu önemli başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum”

İHA

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