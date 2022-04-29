Başkan Gülsoy: 'Bayramlar beraberlik için eşsiz bir fırsattır'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

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  • 29.04.2022 11:52
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:12
Başkan Gülsoy: 'Bayramlar beraberlik için eşsiz bir fırsattır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bayramların birlik ve beraberliğimiz için bir vesile, eşsiz bir fırsat olduğuna vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk vardır. Bu mübarek Ramazan Bayramının da, anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçirilmesini diliyorum" dedi.

Ramazan ayının ardından bayram günlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve dini bayramlar; toplumların fertlerinin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaşma, yardımlaşma, birbirlerinin gönlünü alma ve yakınlaşma, mutluluk ve sevgi huzuru dolu dolu yaşama günlerdir. Bayramlar, sevinç ve neşe günü demektir. Yine Bayramlar, sosyal dayanışma ve barış şuurunun fertlere kuvvetle hâkim olduğu günlerdir. Bayram günleri barış ve sevinç günleri demektir. Sevgi ve hoşgörü iklimi içerisinde, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının ardından, üyelerimiz ve hemşerilerimizle birlikte Ramazan bayramına erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Dünyaya barışın hakim olması ve huzur içerisinde bir bayram geçirilmesini diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan bayramının insanlık için hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyor, insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir dünya dileğiyle üyelerimiz başta olmak üzere tüm sanayici ve işadamlarımızın, halkımızın Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum."

İHA

Kayseri Gündem
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