Başkan gençlerle futsal oynadı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran gençlerle birlikte futsal oynadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde kendisini futbol oynamaya devam eden gençleri geri çevirmedi. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gençlerle birlikte uzun süre sahada ter atarak futsal oynayan Savran, gençlere 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka 5-5 beraberlikle sonuçlanırken maç sonunda Savran ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Nevşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Savran, “Gençlerimiz için gerek sosyal ve kültürel alanlarda gerekse de sportif alanlarda her türlü imkânı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Belediye olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız.” diye konuştu.