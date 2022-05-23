Başkan Fatih Kaya'dan 'Bilişim Vadisine' Davet

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya, EURITECH-MMG Avrasya ArGe, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi hakkında basın açıklamasında bulunarak Kayserilileri Bilişim Vadisine davet etti.

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  • 23.05.2022 13:34
  • Güncelleme: 23.05.2022 13:49
Başkan Fatih Kaya'dan 'Bilişim Vadisine' Davet
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Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya, EURITECH-MMG Avrasya ArGe, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi hakkında basın açıklamasında bulunarak Kayserilileri Bilişim Vadisine davet etti.

Türkiye’nin Teknoloji ve Üretim merkezi kesişim noktasında tüm paydaşlarını bir araya getiren, Avrasya bölgesinin alanında en büyük etkinliği olan EURITECH-MMG Avrasya ArGe, İnovasyon & Teknoloji Zirvesi bu yıl ’Dönüşümü Yakala’ mottosu ile 1-3 Haziran 2022 tarihleri arasında Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek. Bu yıl özellikle çevre ve enerji iklim dostu, sıfır atık uyumlu ve çevre dostu yerli ve milli teknolojiler de tanıtılacak. 1-3 Haziran 2022 tarihleri arasında Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şube Başkanı Fatih Kaya, İnovasyon teknoloji ile dünyadaki teknolojik gelişimlere yön veren bir ülke olma çabasında olduklarını ifade ederek şunları söyledi;

"Mimar ve Mühendisler Grubumuz (MMG) öncülüğünde, Türkiye’nin Teknoloji ve Üretim Merkezi Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek olan ’MMG Euritech Arge İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi’nde bu yıl tema olarak ’Arge&İnovasyon, Dijital Teknolojiler, Enerji, Sağlık ve Yeniliğin Finansmanı’ konuları öne çıkacaktır. ’Türkiye’nin Teknoloji Koridoru’ Bilişim Vadisi’nde organize edilecek olan etkinlikte; Balkanlar, Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgeleri başta olmak üzere Dünyanın farklı coğrafyalarından 250’nin üzerinde firma/kurum, 300 girişimci, 500 yatırımcı ve 20.000’in üzerinde ilgili sektörlerden ziyaretçinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Başta ülkemiz daha sonra Kayseri gibi Sanayi, Ticaret ve Teknolojinin başlıca geçim kaynaklarından olması sebebiyle ilimiz için “Dijital Teknolojiler Zirvesi, Enerji Teknolojileri Zirvesi, Yeniliğin Finansmanı Zirvesi ve Sağlık Teknolojileri Zirvesi” başlıkları ayrı bir ilgi ve heyecan uyandırmaktadır. EURITECH-MMG Avrasya ArGe, İnovasyon & Teknoloji Zirvesine başta yerel yönetimlerimiz, ticaret ve sanayi odası olmak üzere akademisyenler, iş insanları ve mimar ve mühendislerinin katılım sağlaması büyük önem arz etmektedir."

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İHA

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