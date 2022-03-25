Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri' programlarına konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini öğrencilere aktardı.

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  • 25.03.2022 15:42
  • Güncelleme: 25.03.2022 16:04
Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programlarına konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini öğrencilere aktardı.

İlçede bulunan Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile buluşan Başkan Öztürk, 28 yıllık belediyecilik tecrübesini, belediyecilik nedir, belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir, iyi belediye başkanı nasıl olmalıdır ve başarılı olmanın sırlarını öğrencilere anlattı. Başkan Öztürk ayrıca kendi başkanlık dönemlerinde yapılan ve yapılacak projelerinden de öğrencilere bahsetti.

Konu ile açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “Bugün öğrenciler ile bir araya gelmekten oldukça mutlu oldum. İlçemizin iki başarılı lisesinde eğitim gören öğrencilerimize tecrübelerimi aktardım. İnşallah faydalı bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz beni oldukça dikkatli dinlediler. Onlar bizim yarınlarımız. Onları doğru yönlendirerek, önlerine doğru örnekler sunarak hayata hazırlamak bizim görevimiz. Her zaman onların yanındayız. Ben buradan bu organizasyonu düzenleyerek bizleri öğrenciler ile buluşturan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman eğitim camiasına destek olduk. İnşallah bu desteğimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.

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İHA

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Başkan Esat Öztürk tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı

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