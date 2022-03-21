Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Muhsin Yazıcıoğlu Parkı hayırlı olsun'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Türk siyasetin önemli şahsiyeti Muhsin Yazıcıoğlu adını verdikleri parkın hizmete açılacağını söyledi.

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  • 21.03.2022 16:20
  • Güncelleme: 21.03.2022 17:59
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Muhsin Yazıcıoğlu Parkı hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Türk siyasetin önemli şahsiyeti Muhsin Yazıcıoğlu adını verdikleri parkın hizmete açılacağını söyledi.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm alanında inşa edilen Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ile bölgede sosyal yaşama yeni bir heyecan geleceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyaset tarihinin önemli bir ismidir. Kendisi Türkiye sevdalısı bir liderdi. Fikirleri ve yaşam ülküsü gelecek nesillere aktarılması ve isminin yaşatılması gerekir. Bu önemli şahsiyetin isminin ilçemizin önemli bir parkına verilmesi meclis üyelerimizce kararlaştırılmıştır. Meclis üyelerimize de bunun için teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm yapılan Kazım Karabekir’de 9 bin metrekare alanda yürüyüş yolları, oturma bankları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, spor aletleri, bisiklet yolu gibi birçok işlevi bulunan parkımız her yaş grubuna hitap edecektir. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın merhum Yazıcıoğlu’nun vefatının 13. yılında 25 Mart 2022 Cuma günü saat 13.30’da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

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İHA

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