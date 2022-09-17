Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Erciyes Dağımızın giriş kapısı olan şirin Hisarcık Mahalle halkı ile beraberdik''

Mahalle buluşmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık halkı birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı vererek adeta bütünleştiğini söyledi.

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  • 17.09.2022 12:20
  • Güncelleme: 17.09.2022 12:38
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Erciyes Dağımızın giriş kapısı olan şirin Hisarcık Mahalle halkı ile beraberdik''
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mahalle buluşmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık halkı birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı vererek adeta bütünleştiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik ilkesi içinde semtlerde mahalle ve komşuluk kavramını geliştirmek istediklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Hisarcık Mahallemiz Erciyes dağı kış sporlarının adeta giriş kapısıdır. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler Erciyes dağına giderken Hisarcık’ta mola verip alış veriş yapmaktadır. Meydan düzenlemesi ile bu imkanı sağlayan Hisarcık mahallesi aynı zamanda yaz aylarının dinlenme ve sayfiye yeridir. Yeşillik için de misafirperver, Hisarcık halkı mahalle buluşmaları ile gönüllerince eğlendi birlik oldu, beraber oldu. Komşulukları pekişti. Akrabalar bir arada oldu ikramlarımız ile bizde onları adeta ağırladık. Bu arada ekiplerimiz genel temizlik park temizliği asfaltlama yol çizgi boyası mezarlıkların bakımı kaldırım yenileme ve bakımı gibi çalışmalar gerçekleştiler” dedi.

Mahalle buluşmalarının amacına ulaştığını bu mahallenin memnuniyetinden anladıklarını kaydeden başkan Dr. Palancıoğlu, buluşmanın bu hafta Kıranardı, Küçük Bürüngüz ve Subaşı mahallelerinde devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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