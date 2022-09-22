Başkan Dr. Palancıoğlu: 'AB Bölgeler Komitesi, Kayseri'yi tanıyacak ve keşfedecek'

Avrupa Birliği, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu Türkiye Temsilcisi ve Üyesi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesinin 28. toplantısının ilk defa Kayseri’de yapılacağını söyledi.

47 ülkeden oluşan toplam 362 kişinin temsil edildiği Avrupa Konseyi’nde Türkiye olarak çalışmalara katıldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaklaşık 9 yıldır ülkemizi temsil ediyorum. Bu çerçevede Fransa’nın Strazburg şehrinde her sene 2 defa gerçekleştirilen toplantılara katılarak ülkemizin menfaatlerini koruyacak şekilde Türkiye ulusal heyetinde görev yapıyorum. Tabii bu görev yaptığımız sırada Fransa’daki toplantılarda Kayseri’de de bir toplantı gerçekleştirmek üzere davette bulunmuştuk. 5 Aralık 2022 tarihinde yapacağımız toplantıda farklı ülkelerden katılımcılar olacak. İspanya, Bulgaristan, Romanya, Fransa, Estonya, Macaristan, İzlanda ve Litvanya’dan başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılar olacak. Toplam 362 kişinin temsil edildiği Avrupa Konseyi’nde 47 ülkeden oluşan bu çalışmalara biz de katılmış oluyoruz. İlk defa Kayseri’de Avrupa Konseyi’nin bir toplantısını gerçekleştireceğiz. Şehrimizin tanıtımı için güzel bir fırsat. Aynı zamanda toplantıya Türkiye’den ulusal heyette olan başkanlarımız da katılacaklar. İnşallah bu toplantının güzel geçmesini hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 28. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısının Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri’de yapılması ile AB üyelerinin Kayseri’yi tanıyıp keşfedeceğini, medeniyetler şehri, doğal güzellikler diyarı Anadolu kültürünü bizzat yaşayarak öğreneceklerini kaydetti.