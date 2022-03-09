Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: 'İlçemize 14 okul, 8 kütüphane yaptık'

'Eğitim bizim en kıymetli alanımız' diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek okulun talepleri için destek olacaklarını söyledi.

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  • 09.03.2022 10:53
  • Güncelleme: 09.03.2022 11:28
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: 'İlçemize 14 okul, 8 kütüphane yaptık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

“Eğitim bizim en kıymetli alanımız” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nu ziyaret ederek okulun talepleri için destek olacaklarını söyledi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tam 14 okulun yapımına öncülük ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak tüm kurumlara desteğimiz olduğu gibi özellikle milli eğitim kurumlarına da oluyor. Çünkü eğitim konusunda çok hassasız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu kapsamda şu anda Melikgazi olarak tam 14 okulun yapımına bizzat öncülük ediyoruz. Lise, ortaokul, ilkokulu ve anaokulu yapımı olmak üzere Melikgazi Belediyesi olarak şu anda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hayırseverlerimizle işbirliği içinde bu okulları tek tek Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Aynı zamanda da tam 8 tane kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir tanesinin açılışını yaptık bundan sonra da her hafta hemen hemen bir kütüphane açılışı yapacağız. Tüm imkânları sağlamak bizim görevimiz. Dolayısıyla Milli Eğitim camiasına desteğimiz her zaman sürecek. Bugünde Fatoş Büyükkuşoğlu okulumuzu ziyaret ettik. İnşallah buranın da eksikleri varsa destekleyip gidereceğiz. Melikgazi 600 bin nüfusun üzerinde bir nüfusa sahip, 300’ün üzerinde okulumuz var. Dolayısıyla en büyük destek de Melikgazi Belediyesi’nden gelecek inşallah. Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah gençlerimizi geleceğimize en iyi şekilde hazırlamayı nasip etsin” dedi.

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İHA

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