Başkan Davut Şahin: “Tomarza'da bu ilk olacak”

Tomarza ilçesinde yapılan Dadaloğlu Şenliği hakkında konuşan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pandemiden dolayı bir süredir yapamadıkları bu etkinliği bundan sonraki yıllarda da yapacaklarını söyledi. Başkan Şahin, “Öncelikle katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten özlemişiz, pandemiden dolayı 2 yıldır yapamıyorduk. Hemşerilerimizin bu şenliğe ilgisi olduğunun farkındaydık. Kayseri protokolümüzün ve birbirinden değerli ozanlarımız katıldılar. Son olarak şimdi de ünlü sanatçımız Uğur Işılak ile final yaptık. Sosyal medyalardan bu etkinliği yüzbinlerce insanın takip ettiğini duyduk, bu da bizi ayrıca mutlu etti. Sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu etkinlik, artık Tomarza'mızın olmazsa olmaz şenliklerinden bir tanesi. Avşar hemşerilerimizin de çok istediği bir şenlik. Bizim de sözünü verdiğimiz bir şeydi, yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek konuştu.

Bu tarz şenliklere özlem duyulduğunu ifade eden Davut Şahin, Tomarza’da yapılacak bir etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Şahin, “Hemşerilerimiz böyle şenliklere hasret duymuş. Tomarza’da da toplu sünnet şölenimiz olacak, onun hazırlığını yapıyoruz. Akabinde de tanınmış bir kardeşimizle, ozanlarımızla buna benzer bir şenlik yapmaya gayret edeceğiz. Tomarza'da bu ilk olacak. Bu yüzden tam olarak kestiremiyorum. İnşallah orası da burayı aratmaz diye düşünüyorum” dedi.