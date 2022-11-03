Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 03.11.2022 16:46
  • Güncelleme: 03.11.2022 17:36
Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu masajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz için yükselişin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti. Bundan tam 20 yıl önce Türk siyasetine öncülük etmek için önemli bir adım attık. 3 Kasım 2002’de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirdi. Bu tarih ülkemiz için adeta bir milattır. İktidara gelirken aziz milletimize verdiğimiz sözleri tutarak ülkemizi ekonomiden siyasete eğitimden turizme her konuda üst düzey seviyelere getirdik. Ülkemizi bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için canla başla çalışarak dünya genelinde söz sahibi bir hale getirdik. Milletimizin bize verdiği güçle birlikte, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Geride bıraktığımız 20 yılda geleceğimiz için asırlık hizmetlere imza attık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Erdemliler Hareketi olarak Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yola çıkan AK Partimizin iktidara gelişinin 20. yıl dönümünü kutluyoruz. Millete hizmet yolunda nice yıllara.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tramvay hattının ilk aracının örtüsü kaldırıldı

Tramvay hattının ilk aracının örtüsü kaldırıldı

Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Erciyes Üniversitesi'nden Sivas'a uzanan Sevgi Köprüsü

Erciyes Üniversitesi'nden Sivas'a uzanan Sevgi Köprüsü

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

Kartal, Talas ve Hulusi akar Bulvarlarının Trafik Yükü Azalacak

KAYMEK, çiftleri 'Evet' demeden önce buluşturacak

KAYMEK, çiftleri ‘Evet’ demeden önce buluşturacak

Çok Okunanlar
1
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

2
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

3
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

4
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

5
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

6
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi

Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi

İYİ Partili Yücel, AK Parti'nin HDP'ye yaptığı ziyareti eleştirdi

İYİ Partili Yücel, AK Parti’nin HDP’ye yaptığı ziyareti eleştirdi

DAHA FAZLA
Kayseri'nin gündemi

Kayseri'nin gündemi

Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti'

Başkan Çopuroğlu: 'Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti'

Kayserili kayakçıya milli davet

Kayserili kayakçıya milli davet

Asparagas habere suç duyurusu

Asparagas habere suç duyurusu

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor