Başkan Çopuroğlu: 'Tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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  • 28.10.2022 15:15
  • Güncelleme: 28.10.2022 15:19
Başkan Çopuroğlu: 'Tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Bugün cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü kutluyor olmanın kıvancı, mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan cumhuriyetimiz günümüzde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. İktidar olduğumuz süreç içerisinde ülkemiz için eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Milletimiz, demokrasi tarihine geçen, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki destansı mücadelesiyle, Cumhuriyetimizin demokratik niteliğini perçinlemiştir. Ülkemiz için verdiğimiz kutlu mücadelemiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaşadığı huzurlu ortamı daimi kılmak için bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonrada gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Bu aziz vatanı bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, Şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramını yürekten kutluyorum. Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

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