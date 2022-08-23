Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i makamında ziyaret etti. Başkan Çopuroğlu Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de, 2023 Türkiye'sinde ciddi manada başarılar elde eden bir şehir olur diye ümit ediyoruz dedi.

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  • 23.08.2022 16:42
  • Güncelleme: 23.08.2022 19:14
Başkan Çopuroğlu: 'Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’i makamında ziyaret etti. Başkan Çopuroğlu; "Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de, 2023 Türkiye’sinde ciddi manada başarılar elde eden bir şehir olur diye ümit ediyoruz" dedi.

Kayseri’deki öğrencilerin LGS ve YKS’de gösterdiği başarılardan dolayı İl Müdürü Teltik’i tebrik eden Başkan Çopuroğlu; "Öğrenci şehri, üniversite şehri Kayserimizde yanılmıyorsam 400 bine yakın öğrenci, 100 bine yakın üniversite öğrencimiz var. 5 üniversitesi olan nadir şehirlerden bir tanesiyiz. Yine yanılmıyorsam 25 bine yakın öğretmenimiz var. Neredeyse nüfusun yarısı bir şekilde eğitim camiasının içinde, ya öğrenci ya da öğretmen olarak yer alıyor. Bu çerçevede Türkiye’de birinci olmak, ses getirmek Kayseri’nin temsil noktasında muhteşem bir enerjiye sahip olduğunu gösteriyor. Tüm ekibi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devam etmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıkladı; lise son sınıfa giden öğrencilerin kaynak eserlerini, diğer kitaplar gibi masasında herhangi bir ücret alınmadan hazır olacağını söylerken bir daha sevindik. Bir başka mutluluğumuz da belediyelerimizin gösterdiği gayret neticesinde kütüphanelerin ne kadar ihtiyaç olduğunu, kütüphanelerden yararlanan insanların ne kadar mutlu olduğunu birinci olan öğrencimizin ağzından duymak da bizim için büyük mutluluk oldu. Güzel bir çalışma ve diyalog içerisinde yapılan bu gayretlerde teşekkürün büyüğü öğretmenlerimize, tabi ki ailelerimize ve sonra da öğrencilerimize. Kayseri eğitim, öğretim şehri olma noktasında bir ivme kazanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de, 2023 Türkiye’sinde ciddi manada başarılar elde eden bir şehir olur diye ümit ediyoruz" dedi.

Eğitimde Kayseri’nin adını Türkiye gündemine daha sık getirmek için çalışacaklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise; "Özellikle LGS ve YKS’deki başarıların görülmüş olması Kayserimizin için büyük övünç duyulacak bir konu. Türkiye tarihinde ilk defa ilk defa YKS sınavında 2 tane birinci çıkardı Kayseri. Kayseri; eskiden de eğitim şehri, şimdi de eğitim şehri. Bunu artık biz Türkiye’de daha çok gündeme getirmeye çalışacağız. Bu öğrencilerimizin başarısında da 12-13 yıllık emekler var. Okullarımızda hizmetlisinden, kapıdaki güvenlik görevlisinden belediyelerimize kadar, başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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İHA

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