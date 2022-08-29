Başkan Çopuroğlu: '30 Ağustos, şanlı tarihimizin kutlu zaferlerinden biri'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Başkan Çopuroğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzyıllara dayanan şanlı tarihimiz nice kutlu zaferlerle dolu. Bugün de o kutlu zaferlerimizden bir tanesinin yıldönümü. 30 Ağustos, tarih sayfalarına gömülmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı, özgürlüğünün ve bağımsızlığının boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya haykırdığı gündür. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal komutanlığında kahraman askerlerimizin kazandığı Büyük Taarruz zaferin 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla yaşıyoruz. 30 Ağustos Kurtuluş Destanımızın eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırıldığı bağımsızlık mücadelemizin bir simgesi. Bu destan; Türk milletinin bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır. Bizlere düşen görev, vatan toprakları için gözünü dahi kırpmadan canını feda eden ecdadımızın kurduğu cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi en üst sıralara taşımak olmalıdır. Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere millî mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz."