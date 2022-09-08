Başkan Çolakbayrakdar, Yemlihalıların gönlünü fethetti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ni ziyaret ederek, altyapı ve yol çalışmalarını inceledi. Türkiye’deki en kaliteli çerezlik ayçekirdeği yetiştiren Yemlihalı kadınları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte kendi elleriyle yufka pişirdi. Kendisini davet eden vatandaşın evinde, yer sofrasına misafir olan Başkan Çolakbayrakdar, köylerin kültürlerini de korumaya gayret ettiklerine söyledi.

Yemliha Mahallesi’nde devam eden altyapı ve yol çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerini belirterek, yapılan hizmetlerle Yemliha Mahallesi’ni de daha da güzelleştireceklerini söyledi.

Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Yamula Mahallemizde altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor. Malum olduğu üzere KAYSERİGAZ tarafından doğalgaz yapılmıştı. Diğer altyapı kuruluşları da çalışmaları devam ettiriyor. Özellikle bu bölgedeki kanalizasyon, içme suyu gibi altyapı çalışmaları bittiği zaman asfalt ile çevre düzenleme çalışmalarına başlamış olacağız. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanılsın. Altyapı kuruluşların ortalama 20-25 gün planladıkları çalışmaları tamamlayacağını söylüyorlar. Çalışmalar biter-bitmez, asfaltlama çalışmalarını başlatacağız. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu artırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal ve vatandaşlar ise her zaman yanlarında olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Türkiye’nin en kaliteli çerezlik ayçekirdeği, Kayseri deyimiyle şemşameri kurutan Yemlihalı kadınlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, "Ellerinize sağlık, bereketli olsun inşallah" dedi. Ardından yufka yapan Yemlihalilarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle yufka pişirdi. Kendisini davet eden vatandaşın evinde, yer sofrasına misafir olan Başkan Çolakbayrakdar, köylerin kültürlerini de korumaya gayret ettiklerine söyledi.

Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Diğer mahallelerimiz ve köylerimiz de olduğu gibi Yemliha Mahallemizdeki yaşam şekli, alışkanlıkları ve bilinir değerleri korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.