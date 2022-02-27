Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 27.02.2022 14:57
  • Güncelleme: 27.02.2022 17:18
Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Peygamber Efendimiz’in, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Recep ayının 27’inci gecesine denk gelen Miraç Gecesi’nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’ nin bütün insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarım” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mesajında bu gecenin önemine dikkat çekerek, Peygamber Efendimizin (sav) bütün insanlığı temsilen Cenabı Hakk’ın huzuruna kabulünün insanlık adına çok büyük bir olay olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yalçın mesajında şunları kaydetti;

"Miraç Kandili, inancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Bu ’büyük buluşma’ bizlere insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu gecede farz kılınan ve bizzat peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve mana taşır.”

Başkan Yalçın, mesajında ayrıca bu gecede insanlık ve ümmeti Muhammed’in selameti için bol bol dua edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu vesile ile başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm inananların kandilini tebrik ediyorum. Ayrıca yüce Rabbimizden Miraç hürmetine, tüm insanlığı yer, gök afetlerinden, salgın hastalıklardan ve savaşlardan korumasını niyaz ediyorum" dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaretler sürüyor

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'ne ziyaretler sürüyor

Acılı aileden oğullarının katil zanlısına verilen cezaya tepki

Acılı aileden oğullarının katil zanlısına verilen cezaya tepki

Doç. Dr. Bahadır Şarlı: 'Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 25'i hastaneye ulaşmadan hayatını kaybediyor'

Doç. Dr. Bahadır Şarlı: “Kalp krizi geçiren hastaların yüzde 25’i hastaneye ulaşmadan hayatını kaybediyor”

Halit Erkiletlioğlu: 'Cami-i Kebir'in zemininde kuyu var'

Halit Erkiletlioğlu: "Cami-i Kebir'in zemininde kuyu var"

'Ahi Evran' Tiyatro Oyunu sahnelendi

'Ahi Evran' Tiyatro Oyunu sahnelendi

Akkışla Belediyesi'nden Büyükkılıç'a teşekkür

Akkışla Belediyesi'nden Büyükkılıç'a teşekkür

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

6
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Hırsızlık zanlısı komşusunun balkonunda yakalandı

Hırsızlık zanlısı komşusunun balkonunda yakalandı

DAHA FAZLA
Hançer: 'Bir sonraki hedef Bulgaristan Avrupa Şampiyonası'

Hançer: “Bir sonraki hedef Bulgaristan Avrupa Şampiyonası”

Kadını tekme tokat darp etti

Kadını tekme tokat darp etti

Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı

Başkan Çolakbayrakdar ve Yalçın'dan kandil mesajı

Tomarza'da ekmek fiyatlarına gelen zam uygulanmadı

Tomarza'da ekmek fiyatlarına gelen zam uygulanmadı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı