Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri

Çat kapı ziyaretler yaparak, ailelerin misafiri olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte iki aileyi ziyaret etti. Hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 7'den 70'e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 06.02.2022 12:32
  • Güncelleme: 06.02.2022 13:19
Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çat kapı ziyaretler yaparak, ailelerin misafiri olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte iki aileyi ziyaret etti. Hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da 7’den 70’e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Yeşil ve Mithatpaşa Mahallesi’nde Kocasinanlıları evlerinde ziyaret ederek, hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Özellikle çocuklarla sohbet eden Taner Yıldız ve Başkan Çolakbayrakdar, aile fertlerinin yoğun sevgisiyle karşılaştı. Ailelerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta aile ziyaretlerini sürdürdüklerinin altını çizerek, “Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Yaptığımız hizmetlerle ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Hep dile getirdiğim gibi Kocasinan büyük bir aile ve bu aile her geçen gün daha da büyüyen, daha mutlu ve daha huzurlu bir hale geliyor. Özellikle ziyaretlerimizde Kocasinanlı sakinlerimizin sohbet edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bundan biz çok mutluluk duyuyoruz ve keyif alıyoruz. Çünkü; bizim enerjimiz, vatandaşlarımızın dualarıdır” ifadelerine yer verdi.

Ev ziyaretlerine büyük önem ve değer verdiklerine dikkat çeken Bakan Taner Yıldız ise; “Evlatlarımızın Allah bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin. Yavrularımızın, vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını diliyoruz. Her zaman birlikte olduğumuz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi.

Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette ailelerde çok heyecanlandıklarını ve ayrı bir mutluluk, sevinç yaşadıklarını belirterek, “Rabim sizden razı olsun. Dualarımız hep sizinle. Allah bir tutuğunuzu bin etsin” diyerek dua etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı

Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

Erciyes sömestirde 350 bin misafir ağırladı

Erciyes sömestirde 350 bin misafir ağırladı

ERÜ Hayvan hastanesi 2021'de 20 bin 500 hasta kabul etti

ERÜ Hayvan hastanesi 2021'de 20 bin 500 hasta kabul etti

Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

Atom karınca, gece gündüz çalışıyor

Atom karınca, gece gündüz çalışıyor

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Milletvekili Ataş:'işcinin, memurun hakkını yiyorlar'

Milletvekili Ataş:'işcinin, memurun hakkını yiyorlar'

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, 'Yunus Emre' adlı tiyatro oyununu izledi

Başkan Büyükkılıç, 'Yunus Emre' adlı tiyatro oyununu izledi

Çocuklar yarıyıl tatilini Melikgazi'de coşkuyla ve eğlenerek geçirdi

Çocuklar yarıyıl tatilini Melikgazi'de coşkuyla ve eğlenerek geçirdi

Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri

Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri

Başkan Çolakbayrakdar: 'İklim değişikliğiyle mücadele için yeşil ağırlıklı şehir inşa ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İklim değişikliğiyle mücadele için yeşil ağırlıklı şehir inşa ediyoruz'

Melikgazi ilçesi 46 ilden daha büyük

Melikgazi ilçesi 46 ilden daha büyük