Başkan Çolakbayrakdar maske takıp beyaz bastonla yürüdü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Altı Nokta Körler Derneği ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar ziyaretinde görme engelliler ile beraber türkü söyledi, farkındalık oluşturmak için maske takarak beyaz bastonla yürüyerek farkındalık oluşturdu.

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  • 10.01.2022 13:18
  • Güncelleme: 10.01.2022 14:13
Başkan Çolakbayrakdar maske takıp beyaz bastonla yürüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Altı Nokta Körler Derneği ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar ziyaretinde görme engelliler ile beraber türkü söyledi, farkındalık oluşturmak için maske takarak beyaz bastonla yürüyerek farkındalık oluşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Altı Nokta Körler Derneği ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Çolabayrakdar’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Bu şehirde hem görme engelli kardeşlerimizle hem de diğer engel gruplarında olan kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Görme engelliler belki doğuştan görme engelli olarak doğmuş olabilir. Dünyaya böyle gelmiş olabilir ya da zaman içerisinde bir hastalık vesilesi ile görme yetisini kaybetmiş olabilir. Hep beraber bu şehirde yaşıyoruz. Gerek insani olarak bizim her bireylerimizin gerekse belediyeleri olarak görevlerimizin ilk başında da insanların önündeki engelleri kaldırabilmek kurumsal olarak da kendimize ilk başta çizmiş olduğumuz birinci maddedir. Biz belediye olarak bütün engelli gruplarıyla ilgili bütün engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmakla ilgili, şehrimizde yaşayan herkese daha güzel bir Kayseri’de, daha güzel bir Kocasinan’da huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri için değişik projeler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, burada saz çalan görme engelli vatandaşa eşlik ederek, gazeteciler ile beraber ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi. Daha sonra maske takan Başkan Çolakbayrakdar, kaldırımda bulunan engelli yürüme alanında beyaz bastonla yürüdü. ‘Öncelikle şükredecek çok şeyimiz var’ diyen Çolakbayrakdar, “Empati yapıp kendinizi başkasının yerine koyduğunuz zaman onun yaşantısını, ruh halini anlamak gerekir. Bu kardeşlerimiz günü bu şekilde geçiriyorlar. Bizde önce eğitim aldık, arkasından yürüdük. Hakikaten zor bir şey. Allah herkese sağlık versin. Elimizde bulunan nimetlerin kıymetini bilmemiz lazım. İşin diğer tarafında da birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin gerek trafikte gerekse yayayken karşılaştığımız zaman onların hayatını kolaylaştırmamız gerektiğini bir kez daha burada yaşayarak görmüş olduk” diye konuştu.

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İHA

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