Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinanlı olmak ayrıcalıktır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu Ramazan Sohbetleri programına katıldı. Başkanlık sürecinde gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, 30’un üzerinde tesise sahip olduklarını söyleyen Çolakbayrakdar, “En kısa zamanda tiyatro, halk oyunu çeşitli oyun programlarının da olduğu çocuk kulübümüzü daha yaygın hale getireceğiz. Festivallerimizi daha uzun sürdürmek, çeşitliliği arttırmak, ana temamız. ‘Kocasinanlı olmak ayrıcalıktır’ dedirtene kadar ısrarla devam edeceğiz” dedi.

Kayseri’deki kötü hava koşullarından dolayı hazırda bulunan ve yapım aşamasındaki yolların çalışmasında aksaklık yaşandığını ama zamanla çalışmaları bitireceğini vurgulayan Çolakbayrakdar: “Kış geldiğinde karın, yağmurun yağmasını istiyorduk. Kurak geçseydi, barajlar dolmayacak, sulama işleri aksayacak, üretim zayıflayacaktı. Yağışlı hava koşullarından dolayı da yapılan tuzlama çalışmaları yolları etkiledi, oradaki çukurları ve büyük hasarları hızlıca kapattık. Ama yine de zamanla asfaltlarımızı yenileyeceğiz. Yol yapım çalışmalarımızda arada gecikmede olsa eninde sonunda yapıyoruz. Tek çalışma yapanda bizler değiliz, elektrik ve doğalgaz şirketleri de orada çalışma yürüttüğü için gecikmeler yaşayabiliyoruz. Geçen seneden yetişemediğimiz asfaltlama ve yolları yapma konusunda devam edeceğiz” dedi.

Kocasinan’da yeşil alanlar elde etmek için kamulaştırma yaptıklarını ve bu çalışma sonucunda yeşillik alanları 2 katına çıkardıklarından bahseden Başkan Çolakbayrakdar: “Ağaçlandırma çalışmalarımıza sonbaharda hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şehrin içinde küçük ormancıklar oluşturmak istiyoruz. Bazı bölgelerde çalışmalarımıza başladık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda belli bir noktaya geldik. Kentsel dönüşümde, yol, okul ne eksik varsa onlara odaklanarak devam ettik. Argıncıkta bir çözüm yolu bulamadık. Oradaki kentsel dönüşümü parsel parsel, halkımızla konuşarak yapacağız. İşin özüne bakarsak, Türkiye’de bizim gibi çalışan belediye yoktur. Argıncık içinde aklımızdaki çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

En fazla kaynak üreten belediyenin kendileri olduğunu belirten Ahmet Çolakbayrakdar, “Dışarıdan değil, burada üretilen, tek seferden fazla kullanım sağlayan Ata tohuma sahip çıkmamız lazım. Ürünleri çoğaltma konusunda çiftçilerimiz ile çalışıyoruz. Birkaç yıl içerisinde bu tohumun ekiminin artacağını düşünüyoruz. En fazla arsa, kaynak üreten belediye biziz” ifadelerini kullandı.

Sadece Ramazan’da değil, 12 ay boyunca vatandaşa yardım ettiklerini, bunu daha da arttıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sıcak yemek ve borç silme çalışmalarını anlattı. Bunun yanında sonbaharda yeni çalışmalar yapacaklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Mahalleler içinde tespit ettiğimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın borçlarını kapatıyoruz. Yardımlarımızı onlara iletiyoruz. 65 yaş üstü, yalnız yaşayan vatandaşlarımıza sıcak yemek çalışmalarımızda devam ediyor. Onları ziyaret edip elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonbaharda Kocasinan için yeni gelişmeler olacak diyebilirim. Geri planda bize destek veren insanlara başta da Lc Waikiki ve Flo’ya çok teşekkür ediyorum. Onlar sosyal market projemizi ayakta tutan 2 firmamız” diyerek sözlerini noktaladı.