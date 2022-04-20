Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede

Ramazan ayı süresince her akşam farklı mahalleyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Zümrüt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizle Ramazan'ın güzelliklerini paylaşıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 20.04.2022 11:50
  • Güncelleme: 20.04.2022 13:26
Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramazan ayı süresince her akşam farklı mahalleyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Zümrüt Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizle Ramazan’ın güzelliklerini paylaşıyoruz” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin ‘İkram Lokması’ndan tatlı ikramında bulundu. İkramlar eşliğinde gerçekleşen sohbette çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, gelen talepleri de not aldı. Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Allah, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Her gün bir mahalledeyiz. İnşallah Ramazan sonuna kadar da her gün bir mahallemizde olmaya devam edeceğiz. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Bizim anlayışımıza göre belediyecilik sadece mahalle aralarında değil, gönüller arasında da yol yapmaktır. Ziyaret ettiğim her mahallede gönüllerimiz arasındaki bu yolun sağlamlığını görüyor olmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar dilerim’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden son derece memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

Gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan sanıklara hapis cezası

Gürültü nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan sanıklara hapis cezası

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kar vaadinde bulunup 34 müşterisini dolandıran kuyumcuya 81 yıl hapis cezası

Kar vaadinde bulunup 34 müşterisini dolandıran kuyumcuya 81 yıl hapis cezası

'İlk Orucum, İlk İftarım' Programı Belsin'de yapılacak

'İlk Orucum, İlk İftarım' Programı Belsin'de yapılacak

Şeffaf Oda 15. haftasında

Şeffaf Oda 15. haftasında

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

6
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor

Yardımsever vatandaş, çocuk ve kadınlara el uzatıyor

'İsrail'e Lanet' konvoyu düzenleniyor

‘İsrail’e Lanet’ konvoyu düzenleniyor

DAHA FAZLA
Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü

Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bünyan'da metruk binalar yıkılıyor

Bünyan'da metruk binalar yıkılıyor

Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi

Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi

Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde'

Milletvekili Arık'tan Milletvekili Tamer'e yanıt:'Eksiklik sizin zihniyetinizde'

Çopuroğlu: 'Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir'

Çopuroğlu: 'Vekillerimiz hür iradesiyle çıkıp istediğini söyleyebilir'