Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Uğurevler Mahallesi'ne kazandırdığı 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu 'nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşümle öncelikli olarak bölgeye, sosyal donatılar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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  • 13.09.2022 12:55
  • Güncelleme: 13.09.2022 13:27
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Uğurevler Mahallesi’ne kazandırdığı 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu ’nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Kentsel dönüşümle öncelikli olarak bölgeye, sosyal donatılar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle mahallenin ihtiyacı olan aile sağlık merkezi yaptıklarını ve Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nu yeniden inşa ederek, daha modern bir okul kazandırdıklarını ifade etti. Mahallede dönüşüm çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Uğurevler Mahalle’mizde dönüşümle birlikte hem imarsız eski binaların yenilenmesi devam ederken bir yandan da çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı ile yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Uğurevler Mahallemizin bir yanı imarlaşmış ve yapılaşmış, bir tarafı ise imarsız bir şekilde gecekonduların olduğu bir yer. Bu bölgeyi daha da güzelleştirmek için inceleme yaparken, taş yapıdan oluşan bir okul vardı. Fiziki olarak çağdaş normlarda olmayan bu okulu, kentsel dönüşümle yeniledik. Özellikle bu bölgenin kamuya geçmesi, mülkiyetinin oluşturulması ve okulun yapılması gibi önceliklerimizi belirledik. Önceliğimizi, sosyal donatılarının yapılmasına verdik. Şükür Allah’a okulu yaptık ve geçtiğimiz eğitim öğretimin ikinci döneminde eğitim hizmeti vermeye başladı. Yeni eğitim-öğretim yılında ise çocuklarımız, cıvıl cıvıl sesleriyle okulu şenlendirmiş olacak. Bundan sonra ise kentsel dönüşümle burada binalar, parklar, yollar ve çevre düzenlemesi yapılacak ve yeni yüze kavuşacak. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak. Bu sosyal dönüşümü sağlayabilmek için bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan’ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan’ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır."

Dönüşümle birlikte Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın çehresini değiştirmeye ve Kayseri’ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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