Başkan Çolakbayrakdar’dan Yenişehir Mahallesine kütüphane müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Turgut Reis Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Kocasinan Akademi tesislerini ziyaret etti. Burada görevlilerden bilgi alıp vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, 1HA mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Çolakbayrakdar açıklamasında, “Kocasinan Akademi’nin Sosyal Tesisleri hanım kardeşlerimiz, gençlerimizin ve erkeklerin kendince spor yapabilecekleri ve faaliyetlerde bulunabilecekleri yerler olarak kurduğumuz yerler. Bugün de Yenişehir Mahallesi’nde bulunan tesislerimizi ziyaret ettik. Hanım kardeşlerimiz burada sabah aerobik, fitness gibi sporlarını yapabiliyorlar. Onun dışında atölyelerimizde eğitim alabiliyorlar. Çocuklarımız da burada eğitim alabiliyor” diye konuştu. Ahmet Çolakbayrakdar konuşmasının devamında, “Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bu tesisimizin içerisine bir de kütüphane kazandırıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hem ders çalışabilecekler hem de keyifli vakit geçirebilecekler. Genç kardeşlerimize arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri bir yer kazandıracağız. Sadece kitap okunan yer olmanın dışında gençlerin toplanma yeri olabilecek bir kütüphaneyi de önümüzdeki günlerde kazandırmış olacağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım” açıklamasında bulundu.