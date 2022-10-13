Başkan Çolakbayrakdar'dan Gömeç Fasulyesi Etkinliğine Davet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gömeç Mahallesi’nde 14 Ekim Cuma Günü saat 13:30’da düzenlenecek olan coğrafi işaretli, geleneksel ‘Gömeç Fasulyesi Tanıtım’ etkinliğine tüm Kayserilileri davet etti.

“Kayseri’nin kendine özgü ürünlerini, ulusal ve uluslararası alanda tanıtıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma konusunda büyük rol üstlendiklerini vurguladı. Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Yerel değerlerimize sahip çıkıp, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Coğrafi işaretli ilçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi ve Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. İnşallah bu çabalarımız karşılık bulur ve ilçemize özgü bu yöresel ürünlerimiz, ülkemizde ve dünyada tanınan ürünler haline gelirler. Birde bu çalışmalar kültür turizminin bir parçası haline gelir ise hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak Gömeç Mahallesi Meydanı’nda 14 Ekim Cuma Günü saat 13:30’da düzenleyeceğimiz coğrafi işaretli, geleneksel ‘Gömeç Fasulyesi Tanıtım’ etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.