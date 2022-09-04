Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet rahatsızlığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için diyabetli çocukları ve ailelerini, Barsama Mesire Alanı’nda misafir etti. Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte Tip1 diyabet hastası çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı dağıtan Başkan Çolakbayrakdar; "Sevgi okyanusuna sahip çocuklarımızın, yüzlerini gülümsetmek ve mutlu etmek için çalışıyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Her zaman evlatlarımızın yanındayız" dedi. Birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlenen çocukların oyunlarına da eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, eşsiz bir gün yaşattığı çocukların gönüllerini fethetti.

Vatandaşların ‘Cennetten bir köşe’ diye niteledikleri ve maviyle yeşilin bir arada olduğu Barsama Mesire Alanı’nda diyabetli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Diyabetli çocuklarla yakından ilgilenip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, diyabetin zorluklarıyla ilgili Anadolu Diyabet Derneği Kayseri şube Başkanı Figen Köprülü’den bilgiler aldı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte Tip1 diyabet hastası çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı dağıtan Başkan Çolakbayrakdar; "Sevgi okyanusuna sahip çocuklarımızın gönülleri, milyonlarca gönüldür. Onlar için ne yapsak azdır. Valiliğimiz, belediyelerimiz ve hayırseverimiz iş birliği ile şehrimizde yaşayan Tip1 diyabet hastası çocuklarımıza iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı dağıttık. Bu işin sürdürülebilir konusunda bakanlığımızın da çalışması var. İnşallah çalışmalar yakın zamanda faaliyete geçer ve çocuklarımızın yaşam konforunun artmasını sağlar. Daha önce glüten olan ürünleri tüketemeyen çölyakı, 2016 yılında bilinir hale getirmiştik. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edip, büyük bir kampanya başlatmıştık. Glüten hassasiyeti olan ailelerimize gıda paketi dağıttık. Bu çalışmamız, o zaman hem Kayseri’de hem de Türkiye’de öncü oldu ve birçok belediye örnek aldı. Bugünkü etkinliğimizde iğnesiz sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıttık. Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık olması açısından etkinliğe imza attık. Bu farkındalığı toplumun bütün katmanlarına yayarak, daha bilinmesi için daha fazla çocuklarımıza destek olacağız. Evlatlarımızı, daha mutlu ve yüzlerini gülümsetmek için gereken hassasiyeti göstereceğiz. Çocuklarımızın, her zaman yüzü gülsün" ifadelerine yer verdi.

Gençlik Kulübü üyelerinin hazırladığı el emeği göz nuru bileklikleri de çocuklara hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte doyasıya eğlenen ve enerji harcayanlara, kavurma, bulgur pilavı ve çeşitli yiyecekler ikram etti.

Diyabet hastası çocuklar ve aileleri, Barsama’da keyifli bir gün geçirirken, moral ve motivasyon etkinliklerle gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikten memnun kaldıklarını belirten çocuklar ve aileleri, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.