Başkan Çolakbayrakdar'dan Bartın için başsağlığı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bartın’da meydana gelen elim maden kazası ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “Bartın ’den gelen haberler yüreğimizi dağladı. Aziz Türk Milletimizin başı sağ olsun!” dedi.

Millet olarak derin üzüntü duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi; “Acımız çok büyük. Aziz Türk Milletimizin başı sağ olsun! Hiç bir kelime bu acımızı ifadede yeterli değildir. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize, Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Toplum olarak hepimizi derinden yaralayan ve yüreklerimizi yakan elim kazada vefat eden işçi kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Cenab-ı Hak bir daha bu acıları yaşatmasın diye dua ediyoruz. Yüreklerimizi yakan bu kazada hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, Türk Milletimize ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Öte yandan Bartın Amasra’daki maden kazası nedeniyle Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan ‘Erkilet Kedi Bacağı Festivali’ gibi tüm etkinlikler iptal edildi.