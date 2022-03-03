Başkan Çolakbayrakdar'dan 3 yeni kütüphane müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını belirterek, bölgeye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarının müjdesini verdi.

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  • 03.03.2022 12:34
  • Güncelleme: 03.03.2022 14:32
Başkan Çolakbayrakdar'dan 3 yeni kütüphane müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kariyer planlama kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını belirterek, bölgeye 3 yeni kütüphane kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, yapmak istedikleri meslekleri sordu. Söyleşide Başkan Çolakbayrakdar, gençlere 3 yeni kütüphane yapılacağının müjdesini verdi. Kütüphanelerden birinin Fevziçakmak Mahallesi ve ikisinin de Erkilet Bölgesinde olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerimiz, ders çalışmaları, sosyalleşmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneleri önemsiyorlar. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerin içerisine gençlerimizin ders çalışabileceği ve etkinlik yapabileceği Sinan Kütüphanelerini yapıyoruz. Kütüphanelerimize çok ciddi anlamda talep var. Gençlerimizin, bu mekanları talep etmesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Bu çerçevede Fevziçakmak Mahallesi’nde bir kütüphane yapacağız. Merkezi bir yerde yer alacak kütüphaneyi bölgemize kazandırmış olacağız. Erkilet bölgesine de iki adet kütüphane yapacağız. İhtiyaçlar doğrultusunda farklı Mahallelerimize de yapacağımız kütüphaneler olacak. Zaman içerisinde kütüphaneleri yaygınlaştıracağız. Özellikle Gençlik Merkezlerimizi, üniversite ile lise öğrencilerini bir araya getirme noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca teknoloji tabanlı atölyeler planlıyoruz ” ifadelerini kullandı.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğin Kayseri ve Kocasinan’ı için her hafta okul ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, “Her zaman eğitime destek veren Başkanımız, okullarla bizzat ilgilenip eğitim kalitesini daha fazla yükseltilmesi için yoğun gayret gösteriyor. Bundan dolayı Başkanımıza cani gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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İHA

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