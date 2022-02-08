Başkan Çolakbayrakdar'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, 'Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin' çağrısında bulundu.

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  • 08.02.2022 12:23
  • Güncelleme: 08.02.2022 12:29
Başkan Çolakbayrakdar'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin” çağrısında bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm zararlı alışkanlıklara karşı uyarılarda bulunarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklara karşı ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de Kocasinanlıların daha bilinçli bireyler olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sportif ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü sosyal tesisiler inşa ediyoruz. Bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için birçok proje hayata geçirip, yatırımlar yapıyor ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dileğimiz; sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklara ilişkin toplumsal farkındalığın bilinçli bir şekilde arttırılması ve mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu alışkanlıklardan kurtulması yönündedir ” ifadelerini kulandı.

İHA

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